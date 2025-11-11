Operadores turísticos apuestan por las agencias de viajes con incentivos y premios

En un esfuerzo por fortalecer la colaboración con sus socios comerciales, los principales operadores turísticos están reconociendo activamente el papel crucial de los asesores de viajes. Mediante el lanzamiento de programas de incentivos internacionales y la celebración de galas de premiación, la industria busca motivar y honrar a sus aliados clave. Dos ejemplos claros de esta tendencia son G Adventures, con su nuevo reto global, y Coral Travel, que recientemente reconoció a sus agencias más destacadas.

El Reto “Change Makers 2026” de G Adventures

El operador de viajes de aventura en grupos pequeños, G Adventures, ha lanzado la convocatoria para su programa de incentivos internacional, “Change Makers 2026”. El objetivo es que los asesores de viajes de todo el mundo compitan para asegurar un lugar en la prestigiosa Cumbre GX (GX Summit), que tendrá lugar en Marruecos en septiembre de 2026.

En total, hay 75 lugares disponibles, de los cuales 15 están reservados para participantes de Europa.

La competencia, denominada “Change Makers Challenge”, estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026. El mecanismo es sencillo: los participantes acumulan puntos vendiendo viajes de G Adventures, donde cada viaje reservado equivale a un punto. Los diez asesores de viajes con más ventas en cada región asegurarán automáticamente su asistencia a la cumbre.

Oportunidades “Wildcard” y turismo comunitario

Además de los pases directos por ventas, G Adventures otorgará cinco lugares “Wildcard” (comodines) por región. Estos están destinados a profesionales del turismo que, habiendo realizado al menos una reservación, demuestren un compromiso excepcional con los valores de la empresa, como la comunidad y el impacto positivo.

Para calificar al “Wildcard”, los participantes deberán completar módulos de capacitación en línea (G-Learning) y participar en la recaudación de fondos para Planeterra, la organización sin fines de lucro asociada a G Adventures.

A los ganadores que asistan a la cumbre en Marruecos les espera un programa centrado en el turismo comunitario, con visitas a proyectos de Planeterra y experiencias culturales que abarcarán desde los vibrantes zocos hasta el desierto del Sahara.

Coral Travel celebra a sus socios en la Riviera Turca

Mientras G Adventures mira hacia 2026, Coral Travel & Ferien Touristik acaba de honrar a sus socios más exitosos durante los Starway Tourism Awards 2025. El evento, de tres días de duración (del 6 al 9 de noviembre), reunió a unas 150 de las agencias de viajes con mejores resultados de Alemania, Austria, Suiza, Bélgica y los Países Bajos, en el lujoso Regnum Carya Resort, en la Riviera Turca.

La noche estelar fue la cena de gala del 8 de noviembre, donde se premió a las agencias con el mayor volumen de ventas. Entre los galardonados destacaron Easy Reisen de Netstal (Suiza), T.I.G. Flugreisen de Düsseldorf (Alemania) y Dove Touristik de Viena (Austria).

Ender Karadag, director de ventas de Coral Travel, comentó que los premios son “expresión de nuestro máximo agradecimiento a nuestras agencias de viajes asociadas”. Koray Cavdir, director general de Coral Travel, también subrayó la importancia fundamental de las ventas presenciales en la industria.

Crecimiento y expansión a nuevos mercados

Durante el evento, Cavdir presentó las cifras actuales de la compañía. Informó que, si bien el objetivo de un millón de huéspedes estuvo cerca de alcanzarse, los ingresos registraron un sólido aumento “en el rango medio de dos dígitos porcentuales”, un logro impulsado en gran parte por la región DACH (Alemania, Austria y Suiza).

Este crecimiento ha permitido una mayor inversión en nuevos destinos, particularmente en el Medio Oriente y en mercados de larga distancia.

Hicabi Ayhan, director de producto, detalló las novedades del portafolio. En Turquía, Coral Travel está ampliando su oferta con hoteles de segmento medio en Side y Alanya. Para Egipto, se están impulsando paquetes combinados que incluyen circuitos turísticos y estancias de playa. En Grecia, el operador ha asegurado capacidades adicionales de vuelos y hoteles, con nuevas propiedades en Creta y Rodas.

La expansión en Oriente también es notable, con una cartera ampliada en los Emiratos Árabes Unidos, una nueva cooperación estratégica con Emirates y, por primera vez, la inclusión de ofertas en el Sultanato de Omán, Catar y Bahréin.

Una gala con visión de futuro

La velada de gala en el Regnum Carya Resort, amenizada con música en vivo y un DJ, sirvió como un marco espléndido para la entrega de premios. Entre los invitados de honor se encontraban Achim Wehrmann, director general de la Asociación Alemana de Viajes (DRV), y Norbert Fiebig, presidente honorario de la misma.

Wehrmann elogió a Coral Travel como un miembro valioso de la industria y aprovechó la ocasión para abordar temas de relevancia actual, como los avances en inteligencia artificial, la digitalización y la sostenibilidad en el sector turístico.