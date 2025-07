Terror prehistórico: descubren hongo ‘zombi’ de 99 millones de años que brota de la cabeza de insectos

Un hallazgo atrapado en el tiempo

Un descubrimiento extraordinario ha revelado un oscuro episodio del pasado: un hongo parasitario de 99 millones de años que emerge de la cabeza de una mosca, conservado en ámbar. Este fenómeno, que parece sacado de una película de ciencia ficción, demuestra que los comportamientos más extraños de la naturaleza ya existían en plena era de los dinosaurios.

Los investigadores encontraron el fósil en un trozo de ámbar birmano, donde estaban atrapados dos insectos: una mosca y una hormiga joven, ambas víctimas de hongos zombis. Estos hongos no solo matan a sus anfitriones, sino que también los manipulan incluso después de su muerte, una peculiaridad que inspiró historias como la de la popular serie The Last of Us.

Relaciones parásito-huésped en la era de los dinosaurios

Los fósiles provienen de los mercados de ámbar de Myanmar y permiten a los científicos observar, de forma directa, las antiguas relaciones ecológicas entre hongos y sus anfitriones, explicó Yuhui Zhuang, investigador principal del estudio y doctorando en la Universidad de Yunnan.

Uno de los insectos conservados, notablemente bien preservado, muestra los cuerpos fructíferos del hongo atravesando el cráneo de su víctima, capturado justo en el momento en que invadía el cuerpo.

Dos nuevas especies de hongos prehistóricos

Gracias al excelente estado de conservación, los científicos lograron identificar y describir dos nuevas especies de hongos entomopatógenos de la era cretácica. Uno de ellos, Paleoophiocordyceps gerontoformicae, fue hallado creciendo sobre una hormiga joven, mientras que P. ironomyiae emergía desde una mosca.

Estos hongos son parásitos que infectan y matan insectos, y aunque hoy se conocen más de 1,500 especies, su historia evolutiva en tiempos antiguos era poco comprendida, ya que es extremadamente raro encontrar evidencia fósil tan clara. Las estructuras blandas de estos hongos casi nunca se conservan, lo que convierte este hallazgo en una ventana única al pasado biológico.

Similitudes con hongos zombis actuales

Las especies recién descubiertas comparten similitudes con los modernos Ophiocordyceps, el grupo que incluye al infame “hongo zombi de las hormigas”, Ophiocordyceps unilateralis. Los investigadores creen que ambas líneas evolutivas se separaron hace más de 130 millones de años, en el período Cretácico temprano.

Hoy en día, los hongos entomopatógenos infectan a una amplia gama de insectos: desde moscas y hormigas hasta escarabajos, arañas y cigarras. Al actuar como reguladores naturales de las poblaciones de insectos, juegan un papel ecológico fundamental.

Cómo funciona el hongo zombi

El caso del Ophiocordyceps unilateralis es uno de los más asombrosos. Sus esporas invaden el cuerpo de una hormiga y controlan su sistema nervioso, obligándola a escalar hasta encontrar una hoja o rama elevada. Una vez allí, la hormiga se aferra con una mordida mortal. Luego, el hongo la consume por dentro y brota de su cuerpo, liberando nuevas esporas al ambiente para continuar su ciclo.

Una mirada al pasado oscuro de la naturaleza

Este descubrimiento en ámbar no solo aporta evidencia sobre la antigüedad de estos hongos, sino que también muestra que la manipulación de comportamientos por parásitos es una estrategia que existe desde hace decenas de millones de años. Lo que hoy nos parece extraño o aterrador ya ocurría en los bosques del Cretácico, cuando los dinosaurios aún dominaban la Tierra.