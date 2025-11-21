El resurgimiento de la gama Note y las agresivas estrategias comerciales de Samsung

Nunca existió realmente una duda sobre la continuidad de la familia Note, pese al trago amargo y el desafortunado episodio que la compañía sufrió con las baterías en el pasado. La prueba más clara de que la línea seguía viva fue el lanzamiento intermedio de la edición “Fan”, pero hoy nos enfrentamos a la confirmación definitiva con el Samsung Galaxy Note 8. La realidad del mercado actual dicta que estos dispositivos han logrado rivalizar en jerarquía con los Galaxy S, tanto en volumen de ventas como en innovación tecnológica, por lo que la llegada de este modelo era más que esperada. Estamos ante una propuesta que toma la base del Galaxy S8 e incorpora la seña de identidad indiscutible de esta serie: el S Pen. Si bien se incrementa el tamaño de la pantalla y se rediseñan ciertos detalles, la evolución real lo sitúa como un contemporáneo de su hermano menor, aunque con una doble cámara que marca territorio.

Diseño sofisticado y ergonomía sorprendente

Al analizar el dispositivo, lo primero que salta a la vista es que, aun con el gran tamaño de su panel, resulta sumamente cómodo al uso. Samsung, siguiendo la tendencia de LG, ha apostado por formatos altos y estrechos que poco a poco están marcando el estándar en la industria. En términos de sofisticación, es difícil encontrar algo mejor en el segmento de los phablets; es una maravilla con muy pocos peros. Aunque se ha perdido el factor sorpresa tras conocer el S8 y ver cómo competidores como el V30 se han puesto al día, no hay nada igual al Note 8 en este instante. Incluso para usuarios con manos pequeñas, el manejo es comparable al de un celular convencional de 5.5 pulgadas, a pesar de ser el Note más alto creado hasta la fecha con 9 milímetros extra.

Esta altura adicional implica reacomodar la mano para alcanzar la zona superior de la pantalla, pero se gana mucho con estas proporciones. Las curvas laterales son menos pronunciadas, ofreciendo una superficie plana mayor para aprovechar el S Pen. Los marcos son casi inexistentes, logrando esa ilusión de “pantalla flotante” que tanto gusta. Sin embargo, al heredar los materiales del S8, nos topamos con una construcción enteramente en cristal que, aunque preciosa, es delicada, escurridiza y un imán para las huellas dactilares; un sacrificio necesario para permitir la carga inalámbrica.

Especificaciones de un verdadero gama alta

Bajo el chasis, el Note 8 justifica su etiqueta de “super-premium” tanto en tecnología como en su elevado precio de 1010 euros. Monta una pantalla Super AMOLED de 6.3 pulgadas con resolución de 2,960 x 1,440 píxeles y una densidad de 521 ppp. El motor es un procesador Exynos 8895 acompañado de 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento, ampliables vía microSD. La gran novedad reside en su sistema de cámaras duales de 12 megapíxeles cada una, complementadas por una frontal de 8 megapíxeles. A pesar del aumento de peso hasta los 195 gramos —comprensible por la inclusión del lápiz y la doble cámara—, el trabajo de compactación es notable. Eso sí, la batería se queda en 3,300 mAh, una cifra conservadora que refleja la cautela de la marca. Además, se mantienen características clave como la resistencia IP68, el escáner de iris y los botones de navegación virtuales que debutaron con éxito en el S8.

